港交所歐冠昇﹕LME去年新合同量增加　續開發新產品及服務

港交所（0388）主席史美倫於旗下倫敦金屬交易所（LME）研討會指出，去年全球大宗商品持續面臨不確定性。既與疫情對供應鏈帶來影響，同時地緣政治緊張局勢及通脹壓力，均制約經濟活動。她亦指出內地正穩步推進城市化﹑綠色及能源轉型，將會推動對鋼﹑鐵及銅等基本金屬要求。



LME新合同量去年顯著增加

行政總裁歐冠昇亦指出，LME去年新合同成交量顯著增加，未來會繼續開發新產品及服務。

歐冠昇指出去年鎳市場充滿挑戰，LME已採取一系列額外措施增強市場長期健康及具有效率，未來會繼續尋求符合市場整體利益方案，確保LME應對新出現風隊時，盡量保持快速反應，加強及提升市場吸引力。

LME行政總裁﹕措施助重建鎳投資者信心

至於LME行政總裁張柏廉指出，自今年3月在亞洲市場恢復鎳期貨交易以來，4月份鎳交易按年及按月分別增加60%及10%，反映LME的舉措有助重拾市場人士信心。

他指出LME正以適當方付式處理去年因取消鎳交易而面臨的訴訟月，強調去年3月採取的行動屬正確，可以維護及穩定市場，會在法庭上捍衛有關觀點。

他進一步指出在面臨任何訴訟的公司，均希望市場可以將訴訟及公司業務分開。在今年2月LME已公布一項為期2年的改革計劃，以加強對鎳市場流動性及場外頭寸監控，希望市場能多留意LME如何實踐相關承諮。

他亦指出LME的任何主要客戶地區並未見有對俄羅斯金屬進行制裁，LME亦不會對俄羅斯生產的鋁﹑鎳及其他金屬產品實施禁令。