中國經濟數據遜預期　分析指復甦停滯　工業生產最失望

内地最新公佈的經濟數據遠遜市場預期，顯示内地經濟受出口疲弱影響。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，中央政府需要加快科技和綠色能源的投資，以支持製造業。剛公佈的數據中，工業生產最令人失望，4月按月僅錄得0.12％增長（按年增長5.6％，遜於市場普遍預期的10.9％；3月按年增長3.9％），顯示今年出口開局不利。4月出口貨物總值僅按年增長0.7％，加上受去年低基數影響，4月整體出口不容樂觀。出口增長在物流正常的情況下仍然非常緩慢，反映外需持續疲弱。



另外，4月零售銷售增長亦低於預期，由3月按月增長0.78％降至增長0.49％（按年增長18.4％，遜於市場預期的21.9％；3月份按年增長10.9％）。數據顯示消費者越趨謹慎，似乎於4月節省開支，為5月假期作準備。家居裝修支出減少是消費增速低於預期的另一個原因。4月家居裝修支出繼去年4月收縮11.7%後，再次錄得11.2%收縮。

截至4月，今年住屋銷售按年上升11.8%，顯示房地產市場有不少買家趁低入市。（資料圖片）

不過，有兩項數據稍微令人鼓舞。截至4月，今年住屋銷售按年上升11.8%，顯示房地產市場有不少買家趁低入市。另外，4月全國城鎮調查失業率按月下降0.1個百分點，跌至5.2%，但數據似乎滯後其他經濟數據。但上述兩項數據不足以令人相信國内經濟可以避免外圍需求疲弱所帶來的影響。

即使5月長假期有利提振經濟，但國内經濟依然面臨出口相關製造業薪酬減少的風險。中央政府需要推動基建投資。現時中國需要科技研發和新的能源基建，以成爲未來經濟增長的動力。

但地方政府或因土地銷售欠佳，導致收入不足而無法承擔這類投資項目。因此，相關投資或會來自中央政府的預算。如果延遲推動基建投資，疲弱的出口和出口相關製造業活動將打擊勞動力市場，進而影響消費復蘇。另一種方法則是鼓勵民間投資這類長期項目。

野村：經濟有螺旋型下降風險

野村證券首席中國經濟學家陸挺指出，中國4月連串經濟數據遠不及預期，顯示疫後的復甦動能已經停滯，部分是因為中國政府未能在地緣政局持續惡化之際提振信心；該券商認為，中國經濟螺旋型下降的風險在上升，進而導致經濟活動趨弱、失業率上升、通縮持續、市場利率下行以及人民幣走貶。