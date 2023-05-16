安永：內銀淨息差仍受壓　中小行資產質量面臨較大挑戰

內地42家A股上市銀行今年首季淨利潤按年增長3.22%，增速較去年同期下降5個百分點。營業收入近1.5萬億元（人民幣‧下同），按年增長0.72%。當中淨利息收入近1.08萬億元，按年下跌1.8%。有23家銀行披露首季淨息差，有21家按年錄得下跌。

安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管合夥人梁成傑表示，內銀淨息差仍受壓，惟預期下行幅度有限。目前內地經濟仍處復甦初期，政策投向仍支持銀行力大信貸投放，但對情況不太感到悲觀，因存款利率仍有一定下行空間。

他又指出，需要關注的是，中小銀行的資產質量仍面臨較大的壓力，新的資產風險分類管理辦法以及資本管理辦法等監管規定的實施，也將給上市銀行帶來挑戰。

不良貸款餘額增1512億元人民幣

安永並發布《中國上市銀行2022年回顧及未來展望》報告，58家上市銀行期內營業收入合計近6.09萬億元，按年增長0.79%。全年實現淨利潤合計近2.14萬億元，按年增長7.1%。上市銀行亦加大對戰略性新興產業、製造業、科技創新等領域的支持力度，製造業貸款餘額按年增長18.09%。減費讓利壓低實體經濟融資成本，使平均貸款收益率按年下降 0.13 個百分點。

期內上市銀行不良貸款餘額合計逾2萬億元，較上年末增加1,512.74億元，加權平均不良貸款率從2021年末的1.37%下降至1.33%。上市銀行加權平均撥備覆蓋率為237.72%，較 2021年末上升3.73個百分點。2022年末全部上市銀行加權平均資本充足率為15.8%，較 2021年末上升0.15個百分點。