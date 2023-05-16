富途牛牛App 5月19日從內地下架　美股盤前急插逾11%

富途（FUTU）發表公告稱，響應中國證監會規範跨境證券業務的行業整改要求，擬於5月19日（本周五）起在中國境內線上應用程式商店中下架富途牛牛App。



富途續指，存量境內客戶仍可通過富途牛牛App進行交易，相關服務和業務均不受任何影響。而香港及所有境外用戶下載和使用富途牛牛App均不受任何影響。

另外，《華爾街日報》報道，老虎證券母公司向上融科（TIGR）亦擬將具投資海外證券功能的應用程式從內地應用商店下架。

受消息拖累，富途控股盤前現挫逾11.47%，報38.14美元。向上融科盤前現跌近9%，報2.6美元。

老虎國際﹕香港業務不受影響

老虎證券則指出，根據中國證監會有關跨境證券業務整改的要求，為高質量完成整改工作，集團將於2023年5月18日起調整中國境內用戶更新客戶端的方式，在境內應用市場下架旗下「老虎國際」APP。

老虎國際重申，本次服務調整僅適用於中國境內用戶，香港業務不受影響，集團於全球其他國家和地區的客戶仍可繼續下載、使用APP及享受服務。未來，集團將繼續在遵守各個國家和地區監管規定的基礎上，持續藉著科技為投資者提供一流的投資體驗。