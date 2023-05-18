數碼港元｜3用例入選先導計劃　恒生︰擬第三季展開實境模擬測試

恒生銀行﹙0011﹚宣布，積極參與央行數碼貨幣發展，致力研究數碼港元的應用。

在金管局公佈的「數碼港元」先導計劃中，恒生建議的數碼港元用例及與其他金融機構合作的用例均成功獲選，是唯一具有三個入選用例的銀行。

恒生的用例包括發行可編程代幣及研發數碼港元錢包，並將在兩個應用場景進行測試，為商戶和政府或公營機構提供無縫、快捷和個人化的可編程支付體驗，例如商戶旗下的獎賞計劃可通過電子錢包直接向目標客群發放指定用途的優惠券，並收取款項。此外，政府或公營機構亦可通過此用例，向市民發放資助，並指定消費用途和到期日等，以減低行政時間和交易成本。

恒生續指，亦將與滙豐及 Visa 在央行數碼貨幣的用例上合作。此合作將探討如何利用代幣化存款，在不同場景下進行數碼結算，以提升企業資金管理效率，並降低相關成本。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：，非常高興恒生的三個用例同時入選金管局「數碼港元」先導計劃。「我們已取得顯著進展，並計劃於第三季就其中兩個用例展開實境模擬測試。恒生全力支持金管局推動數碼港元發展，並探索其帶來的機遇及好處。」