金管局啟動數碼港元先導計劃　16間公司入選　冀11月有初步成果

金管局今日正式啟動數碼港元先導計劃，金管局副主席李達志預計，11月於金融科技周能有初步成果，明年會因應數碼發展變化，繼續新一輪測試。該次計劃有16間公司入選，將會進行14項試驗，全屬於零售層面，涵蓋6個潛在應用場景，包括全面支付、可編程支付、離線支付、代幣化存款、第三代互聯網（Web3）交易結算，及代幣化資產結算，預計前三者將會成為主流場景。



金管局指出，數碼港元涉及12個項目，合共有16間機構入選，共其中滙豐會負責全面支付，恒生可編支付—發放政府資助及商戶獎賞計劃，建銀（亞洲）負責預繳服務﹑工行亞洲負責離線支付，Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.負責Web3交易結算。

李達志表示，目前數碼港元第一軌道及第二軌道，即分別關於法律及應用測試工作，進展良好，第三軌道進展將視乎首兩階段工作的階段性成果。

此先導計劃或會包括真實交易，例如銀行會模仿未來支付場景，和特選客戶進行交易。

今年主要在港進行測試

該次計劃應用場景未包括跨境支付，李達志表示，今年會主力於本港進行測試，未來會考慮發展跨境支付。

此次入選公司可在先導計劃中使用金管局提供的數碼港元沙盒作為技術平台，探討有關數碼港元的執行及設計事項，並獲取經驗。入選公司有權選擇是否使用數碼港元沙盒。

為促成政府、業界和學術界聯手研究央行數碼貨幣，金管局將成立專家小組，由本地大學的頂尖學者組成，為不同學科專家，如計算機科學、商學及法律。金管局會定期與專家小組成員聯繫，探索環繞央行數碼貨幣主要政策及技術事宜，如私隱保障、網路安全及互聯角色。