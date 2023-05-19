微創心律管理已遞交上市申請　為內地心臟起搏器一哥｜新股IPO

全球五大心律管理（CRM）器械商之一的微創心律管理，周四（18日）遞交主板上市申請，聯席保薦人為高盛及中金。其為一家總部位於法國的跨國公司，首款⼼臟起搏器於1963年創製。按2021年銷售收入及銷量計算，為中國及法國最大心臟起搏機供應商。

CRM器械行業在技術、製造、監管及服務方面進入門欄極高，而利潤率也極高，微創心律管理過去三年整體毛利率維持高逾56%，當中銷售醫療器械業務毛利率近60%。

去年淨虧損擴大至1.06億美元

2022年度該公司收入按年下跌6.9%至2.95億美元，主要由於匯率波動，其他市場貨幣兌美元期內出現貶值，並導致毛利率輕微下跌0.3個百分點至56.3%，銷售醫療器械業務毛利率為58.4%。另外加上融資成本增加，期內淨虧損按年由8,806.3萬美元擴大至1.06億美元。

歐洲、中東及非洲為該公司最大市場，佔去年總收入逾80%，當中法國佔42.2%。中國市場佔總收入6.2%，去年撇除匯率波動影響後的收入增8.4%，高於最大市場的2.5%增幅。該公司並擬將業務擴展至日本、美國、澳洲及加拿大等其他重要成熟市場，並正進入巴西、印度及阿根廷等新興市場。

中國市場增長料高於全球

目前全球CRM器械市場由5加跨國公司主導，包括美敦力、雅培、波士頓科學、百多力及微創心律管理，佔全球總市場份額逾95%，當中微創心律管理屬於第五大，市佔率為1.8%。相較其他四大均僅在地域層面上運營，並未如微創心律管理有或者計劃覆蓋美國、歐洲及中國市場。

CRM器械市場未來增長動力料將源自人口老化、技術進步、新興市場滲透率上升，及新興市場認知程度上升等，當中心臟起搏器植入手術數量預計年複合增長率為3%，當中中國年複合增長率料將為7.6%。

微創醫療現時持有微創心律管理約50.13%股權，於分拆及上市完成後，微創心律管理預期將仍然為其附屬公司。該次申請上市集資擬用於研發及商業化產品，重組法國、意大利、中國及多米尼共和國生產設施，以及用於營運資金及其他一般企業用途。