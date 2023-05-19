日本擺脫「迷失三十年」　日經指數創近33年高　外資連續7周流入

美國加息持續無阻日本股票今年高歌猛進，走出經濟「迷失30年」的困境，日經平均指數今日（19日）升0.77%，收報30808點，突破90年代泡沫經濟崩潰後高位，是近33年以來最高水平。



日本股市連升7個交易日，日經平均指數今日挑戰31000點關口，高見30924點，創1990年8月以來最高，收市報30808點，升234點，升幅0.77%。年內日股累升4,741點或18.18%，表現大幅拋離港股。

據日本交易所集團（JPX）公布的最新一周（5月8至12日）投資領域的交易趨勢顯示，外資淨買入5,658億日圓，連續7周出現淨買入，累計淨買入金額達2.88萬億日圓。

日圓低企支持日股

新加坡銀行首席經濟學家曼蘇爾莫希烏丁表示，今年以來日本經濟活動逐步恢復，而日本央行繼續亦延續已實施多年的超寬鬆貨幣政策，日圓繼續於低位徘徊，均是推動日經指數升越30000點的原因。

富達國際日本投資主管鹿島美由紀（Miyuki Kashima）亦表示，環球投資組合普遍低配日本市場的情況已持續一段時間。因投資者對日本市場存誤解，印象仍停留在日本迷失數十年的經歷。可是自2012年起，當地經濟一直低調地穩步復甦，企業盈利能力和資本回報出現結構性改善。惟這些轉變至今仍為市場所忽視，不少日股估值仍被低估，特別是在中小型股方面。

大量期權合約未平倉後市或波動

不過，摩根大通證券日本公司的衍生品策略師 Masanari Takada 表示，可能有很多投資者沒能料想到日本股市近期升勢強勁，現在正回購看漲期權（Call Options）。與此同時，由於升勢已大，所以可能有投資者在購買看跌期權（Put Options），來對沖下行風險。

期貨數據顯示，日經看漲期權仍有大量未平倉合約，這表明未來可能出現更大的波動。