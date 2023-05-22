調查：42%受訪港人考慮辭職　25歲至34歲最可能跳槽

人力資源服務公司任仕達今日（22日）發布最新報告，收集了香港本地職場人士的想法，揭示出員工的期望如何隨經濟和勞動力市場而變，當中42%受訪者考慮辭職以更好地平衡工作與生活。



五分之二的受訪者表示，為了改善工作與生活的平衡，他們已經辭職或考慮辭職。而28%的受訪者表示，隨著生活成本越來越高，他們會為了獲得更高的薪水而選擇辭職。

報告顯示，員工考慮辭職的五大原因，包括改善工作與生活的平衡（42%），薪酬低、生活成本上升（28%），缺少職業發展機會（28%），收到令人無法拒絕的新工作機會（24%），對現在的工作不感興趣（23%）。

人際關系成職場最重要因素

至於非經濟報酬，即經濟性報酬之外的福利，69%的受訪者在調查中表示，在尋找新僱主時，非經濟報酬是非常重要的一個衡量標准。

調查顯示，混合辦公模式正成為一個穩定的趨勢，85%的受訪者認為「彈性工作安排」是一項重要的非經濟報酬。

不過，受訪者強調，在非經濟報酬中，職場上良好的人際關系是最重要的因素。五大非經濟報酬中，與同事關系良好（87%），與管理人員關系良好（87%），位置便利（85%），彈性工作安排（85%），在工作中有更多的自主權（84%）。

此外，近三分之一的受訪者（31%）表示今年有換工作的打算。在所有受訪者中，25歲至34歲的千禧一代最有可能跳槽，而18歲至24歲的Z世代員工的跳槽意願最低。