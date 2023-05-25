滙控擬退出12市場　集中擴展亞洲

外電消息稱，滙控（005）正審視退出多達12個國家或地區的業務，佔環球據點約五分之一，以加強聚焦在亞洲地區發展。另外，出售匯豐加拿大業務的交易，有機會押後至明年初才完成，意味可能要推遲派發特別股息。

路透社引述滙控財務總監艾橋智（Georges Elhedery）表示，這12個地區的業務規模都較小，無論「瘦身」或出售，都不會對集團營運帶來重大影響，匯控未來則有更多資源投放到亞洲業務，與之前定下的策略方向一致。

可能推遲派發特別股息

另外，艾橋智指出，集團目標在中國增聘2000名財富管理專員，工作進度在預期之內，單是去年已有1000人加盟。滙控中期業務挑戰是保持收入增長，因目前全球加息的作用已逐步減弱，而該集團正計劃透過收費產品及服務來推動收入增長，特別是已全面通關的中港市場。

雖然嚴控成本提升回報會受到投資者歡迎，惟滙控承諾的資本回饋股東計劃有暗湧，集團表示，為確保交接順利，未必能在今年內成功出售滙豐加拿大業務，或要待至明年首季才能完成。另外，滙豐法國零售業務的潛在買家要重新考慮收購條款，導致交易延遲。艾橋智強調，集團會繼續和買家洽商，若出售未能對股東帶來最佳利益，便會「終止談判」。

目標在中國增聘2000名財富管理專員

如最終未能剝離加拿大和法國業務，路透引述一名業界人士稱，可能會引發股東新一輪針對滙控的維權活動，亦會削弱集團投資亞洲的能力。

另外，早年滙控提出研究出售匯豐墨西哥業務，現時已不在考慮之列，艾橋智解釋，匯豐墨西哥近年表現穩定，能配合美、加、墨三地的貿易活動，而且墨西哥經濟亦和「中國加一」有關，增強復甦動力。他特別提到，匯豐墨西哥的新零售客戶中，有七成是當地跨國企業客戶的員工，反映業務具強大協同效應。