滙豐范卓雲料美國明年始減息　現金不再為王　看好科技龍頭股

滙豐環球私人銀行預計，美國政策利率即將見頂。美國國會料將就債務上限達成協議，將支持2023年下半年市場風險情緒以及股票和債券市場投資展望，看好亞洲地區復蘇，倡增高配置中國A股及港股等，投資重點宜留意龍頭科技股，可受惠人工智能及自動化概念。



美國明年減息三次

美國利率方面料將見頂，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預計，6月份美國最後一次加息25個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至5.25%至5.50%的峰值，然後在2023年全年保持利率不變。

范卓雲聯儲局將於6陃進行最後一次加息，至明年會減息3次。（林靄怡攝）

她認為市場似乎過早預期聯儲局轉鴿，目前市場預計美國聯儲局將在2023年底之前降息，不過該行認為通脹回落需時，預料聯儲局不急於減息，會留待於明年第二季才開始進入減息周期，在2024年減息三次，每次0.25厘，預期全年減息共0.75厘。

她指出美息見頂，意味現金為王的時期告一段落，建議投資者不要將資金押注定期存款，反而要加強投資，例如投資級別債券，看好今年下半年債券價格將回升。

同時，政策利率見頂利好成長型股票，該行四大投資重點之一，是看好科技龍頭股，預計人工智能與自動化等結構性增長行業的盈利前景強勁，高端製造業的資本支出上升將支持科技板塊增長。