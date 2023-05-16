聯儲局官員輪流表態　亞特蘭大儲銀行長﹕明年才有可能減息

聯儲局官員再次對美國息口走勢發表言論，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克指出，消費者及勞動力指標均顯示物價存上升動力，因此預期聯儲局在明年才有機會減息，並不同意今年內當局將會減息的市場觀點。



他指出大多通脹指標均高於聯儲局既訂的2%目標水平，顯示要達標仍有漫長道路；惟明確贊成暫停緊縮政策，以觀察當局去年起大幅加息的影響。因為在銀行業壓力下，經濟亦受到信貸緊縮的不利影響。

他亦指出目前消費者支出仍有一定彈性，勞動力市場仍相當緊當，均反映出物價有上升壓力，因此預期聯儲局會在明年才有機會考慮減息。

芝加哥儲銀行長﹕對下月議息評估言之尚早

至於芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比指出，聯儲局多次加息對經濟影響仍在，因此當局評估下一步行動時需相當謹慎。不過在現階段評估下月當局議息會議走向屬言之尚早。

他指出隨著當地銀行業接連出現動盪，上月自己加息屬「千鈞一發」的舉動；又指出當地通脹正改善，可是速度不算太快，勞動力市場仍然強勁，反映出決策者仍需進行多項工作以控制價格壓力。他亦透露當局正關注金融壓力有多大程度滲透至其他經濟領域。

卡什卡利﹕勞動力市場仍熾熱

此外明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利指出，勞動力市場仍熾熱，未見到有降溫跡象，顯示要讓通脹回落至過往水平仍有漫長道路。

他進一步指出要讓通脹回落，聯儲局尚有不少工作，最重要是不要讓過去數月的數據欺騙。