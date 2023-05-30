保泰﹕如考慮上市香港成首選　自願醫保收入年內有望增至1億元

撰文：顧慧宇
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由「薯片叔叔」前財政司司長曾俊華擔任資深顧問的虛擬保險保泰人壽（Bowtie），聯合創辦人及聯合行政總裁顏耀輝表示，公司作為創科企業已成立四年，目前仍處於成長期，若果有需要會考慮上市集資。由於公司主力於本港市場，故上市香港也將為首選地 。

對於中港通關，會否開拓內地客市場，以及在東南亞市場布局，顏耀輝表示，目前仍會主力於本港市場，因仍具備較大增長潛力，特別是醫療保險方面。香港整體行業的直銷渠道保單銷售比率已由四年前的2.9%，升近三倍至8.5%，預計該比例可達到30%，並趕上其他發達市場，在未來成為新一代主流渠道。

已成直銷市場龍頭

目前Bowtie已達逾30%直銷渠道市場佔有率，為市場龍頭，超越銀行及保險公司同行，每三位在網上投保的消費者就有一人選擇Bowtie。

作為本港首家虛擬保險公司，Bowtie目前已成為最多人於Google搜尋的自願醫保品牌，去年自願醫保保費收入達8,000萬港元，有望在年內增長至1億元。至今年3月，已達1.9萬張保單，4月有望達到全年目標的2萬張保單。

去年經常性收入按年翻逾一倍，保障額也突破600億元。團體醫保產品銷售方面，去年保費收入增逾1倍，服務超過500家中小企及擁抱科技的企業，當中包括虛擬銀行、電信商及航空公司等。

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Bowtie 保泰人壽
曾俊華