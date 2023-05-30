曾俊華料年內美國再加息　有否做高息定存？笑稱家中財政太太決定

市場預計美國加息周期接近尾聲，前財爺曾俊華表示，預計美國不會在短期內結束加息步伐，近期銀行危機料也不會影響其貨幣政策，今年內仍有機會有一至兩次加息，因通脹問題仍需要受控。而高息環境對於全球市場包括本港樓價，都會帶來一定影響，但本港樓價長遠仍看升。



被問及有沒有做高息定存，他就笑稱，家庭財政決策由太太主導，自己只負責花費這一部份。

未有計劃退休

作為本港首家虛擬保險公司Bowtie的資深顧問，他笑稱自己在公司年紀最大，目前130個員工中大部分年齡只有自己的三分之一，但不覺得彼此有代溝問題。隨著業務增長，今年會計劃再增聘人手，但由於公司為線上投保，透過科技大大節省人力成本，預計數目不會增加太多。

曾俊華又笑言，目前沒有退休計劃。當日離開政府職位後，花了一年時間來思考未來動向，期間收到不少大企業的聘請，但他最後決定和在論壇期間認識的年輕人合作，一起成立運營Bowtie，主要是想和年輕人一起工作，並一起達成使命感，以及從事科技相關的行業。

他看好香港醫療保險市場，認為有助減輕公共醫療負擔，透過Bowtie較為便宜及可負擔的投保費，令更多人能夠負擔私人醫療服務。