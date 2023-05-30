巨星傳奇（6683）周三起招股　一手入場價3181元｜新股IPO

台灣著名唱作人周杰倫母親葉惠美有份創辦的巨星傳奇（6683）於本周三（31日）起招股。



本次新股公開發行近1.27億股，當中4,800萬股屬舊股，以及發行7,864萬股新股。當中九成股份國際發售，一成公開發售，每股招股價介乎5.5至6.3元，一手500股，每手入場費3,181.77元，將於6月5日截止認購，料將於6月13日掛牌。

引入兩基石投資者

是次招股假設股份以中位數5.9元發售，料集資最多約4.95億元，另外現有股東套現最多3.02億元。民銀資本為獨家保薦人，基石投資者為Blink Field Limited及NETDRAGON WEBSOFT INC.

巨星傳奇去年全年盈利為6,038.9萬元（人民幣，下同），按年增長38.4%；收入3.44億元，按年下跌5.8%。其中，收入主要來自新零售業務和IP創造及營運業務，分別佔比六成及一成。

首席財務官賴國輝表示，會繼續物色更多內地、香港及台灣的藝人合作，同時推動新零售業務發展。

與陳法蓉簽合作協議

另外，巨星傳奇再添新明星IP，與香港女演員、主持人陳法蓉的經紀公司簽訂合作協議，爲其打造明星IP、媒體內容及活動策劃等。陳法蓉表示，巨星傳奇對於明星IP製作有充足資源，希望帶給觀眾更多好的作品。