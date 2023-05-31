Nvidia市值破萬億美元全球晶片股首例　業界指GPU爭奪戰一觸即發

美國晶片廠商英偉達（Nvidia）股價連續第三個交易日創歷史新高，成為全球首隻市值破萬億大關的晶片股。



集團本周發布超強AI計算平台，首次推出生成式AI遊戲模型服務，刺激股價持續造好。此外，集團早前發布的營收指引超預期，預計第二財季的營收將達到110億美元左右，遠超分析師此前預測的72億美元，受惠AI需求急增。

有外電指出，目前所有用於AI的圖形處理器（GPU）及圖形芯片幾乎全部由英偉達所製造，受惠ChatGPT得到空前成功，這類芯片需求激增，不過供應卻遠遠落後。協助企業建構AI模型Lamini聯合創辦人業行政總裁Sharon Zhou形容，目前芯片供應緊張， 形容「就像疫情期間的廁紙一樣。」

今年以來輝達股價累計升約1.7倍，同時亦成為世上第九間市值突破1萬億美元的公司。

契媽對旗下基金清倉不感後悔

Nvidia年內股價水漲船高，可是有科技股女股神﹑獲連登仔視為契媽的基金經理Cathie Wood旗下基金，卻在年初時已清倉，無法享受今次升幅。Cathie Wood卻於Twitter發文，指出Nvidia並非唯一投資涉及AI的對象，明言不後悔沽清Nvidia。同時較看好Tesla等受惠於AI發展的企業。