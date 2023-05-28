NVIDIA英偉達CEO黃仁勳：AI重塑電腦產業　大家都必須學會善用

晶片大廠英偉達（NVIDIA，又稱輝達）的創辦人、行政總裁黃仁勳昨天（27日）在台灣大學的畢業典禮擔任致詞嘉賓，指出AI將從根本上重塑電腦，將是電腦產業的再一次重生，為台灣廠商的黃金機遇，又指預期將來大家都必須學會善用AI。



黃仁勳在台灣大學的畢業典禮擔任致詞嘉賓。（《聯合報》）

綜合台媒報道，針對AI，黃仁勳稱，AI將創造出以前不存在的新機會，如數據工程師、AI工廠作業員和AI安全工程師等。

黃仁勳稱，AI將改變每一份工作，大大提升工程師、設計師、藝術家等的工作表現，預期每家公司和大家都必須學會善用AI，儘管有些人擔心AI可能會奪走他們的工作，但對AI瞭如指掌的專家將會取而代之。

黃仁勳又認為，現階段正處於AI技術時代的開端，AI將從根本上重塑電腦，是電腦產業的再一次重生，也是台灣廠商的黃金機遇。

英偉達股價5月25日創新高，共同創辦人黃仁勳的財富一天內膨脹64億美元到340億美元，創下新高。（Nvidia Blog圖片）

分享三個有關英偉達的故事

《聯合報》報道指，黃仁勳在畢業典禮上又分享三個有關英偉達的故事。他提到，英偉達第一個應用是為個人電腦遊戲開發3D繪圖晶片，獲得SEGA的合約、資金並一同製作遊戲主機。但經一年開發後才發現採用了錯誤的架構。

黃仁勳談到，當時他尷尬地向SEGA的CEO提出請求，好在CEO答應給予英偉達改善期限，後續才成功建造了RIVA 128並撼動市場。

黃仁勳也談到旗下GPU GeForce和CUDA整合技術的開發過往。他指出，由於CUDA的附加成本高導致英偉達利潤不佳，市值僅十億美元，但英偉達堅信高速運算的時代會到來，並致力推廣CUDA，最終讓英偉達成為人工智能開發者的引擎。

第三個故事則關於手機市場。黃仁勳提到，英偉達本可角逐手機市場，但仍期望創造可用於機器人領域的新型電腦，於是斷然撤守。如今英偉達成功開創擁有十億美元的汽車和機器人業務，並開啟新興產業。要從既有策略中撤守並不容易，但戰略性撤守或放棄有時才是成功的核心。

身家逾340億美元

根據資料，黃仁勳於1963年出生於台灣台南市，1972年與家人移民美國，現為繪圖晶片公司NVIDIA的共同創辦人暨行政總裁。黃仁勳身家逾340億美元，排名彭博億萬富豪榜第34位。