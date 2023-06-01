聯儲局理事暗示6月暫停加息　利率期貨顯示不加息機率飆至近7成

聯儲局於本月暫停加息機會急增至接近7成。理事傑斐遜暗示當局於本月議息會議維持利率不變，以便官員有更多時間評估經濟前景，惟強調並非加息周期已結束。傑斐遜發表有關言論，一改市場人士對本月加息預期。利率期貨顯示當局本月不加息機會急增至67%。



獲拜登提名出任聯儲局副主席的傑斐遜，就金融穩定及經濟發表瀕演說，指出若在即將舉行的議息會議維持當前利率，不應被解釋為利率已見頂，又指出暫停加息一次，容許官員在進一步收緊前審視更多數據。

他又指出自今年3月發生連串事件以來，當地銀行業已趨向穩定，可是有關壓力讓信貸進一步緊縮，從而令到經濟活動面臨壓力。由於金融環境緊縮﹑消費者信心低迷﹑不確定性加劇及大流行病爆發後，家庭積累的儲蓄下降，預料年內支出及經濟保持緩慢增長。他亦指出通脹從去年夏天已持續放緩，惟仍屬過高；又指出從個別標準而返，已見放緩特別是在核心服務領域。他明言難預測當地經濟前景，部份原因與銀行信貸收緊程度及對經濟的影響尚未清楚。

哈克表態支持暫停加息

至於在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權的費城聯儲銀行行長哈克，在另一個場合上指出，「可以跳過一次會議，我肯定會考慮跳過今次加息」。若有需進入一個更緊縮的時期，可以隔次會議作決定而毋須每次加息。