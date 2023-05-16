美國債務上限僵持　聯儲局及FDIC向銀行加強查詢利率風險

美國區域銀行屢現財務危機，加上白宮與共和黨議員在債務上限問題上僵持，觸發監管機構加大對整個銀行體系的監管。據外電引述知情人士報道，聯儲局及聯邦存款保險公司(FDIC)近周不停向銀行詢問與利率風險和商業地產敞口相關的問題。



聯儲局負責監管的副主席Michael Barr將在周二出席眾議院金融服務委員會聽證會，監管機構是否採取了足夠的措施來鞏固金融體系，或者是否提前做足了壓力防範，料成為會議討論重心。

除了深入了解利率風險外，FDIC還加強了對銀行存款人保險缺乏程度的檢查。FDIC已要求其監事關注此事。

消息指倘資本不足 或限制派息

消息又表示，聯儲正在探索加快銀行補救行動的方法，包括在監管機構發現資本不足的情況下，可能限制派息和回購。

另外，聯儲會監事也正在加強對同時存在證券持倉高浮虧和另一項問題（例如有大量無保險存款）的機構的檢查。考慮到辦公室工作模式的轉變，監事們也在仔細研究銀行的商業地產投資組合未來虧損的可能性。這些問題不被視為系統性問題，但監管層正在逐個對銀行進行調查。

分析認為更密集的監管評估，也可能影響銀行的中期盈利。對於有商業地產敞口的銀行，重點是提高貸款損失準備金；對於存款可能外流而證券投資組合虧損的銀行，重點是維持充足的現金。