美聯儲局鷹王轉口風　利率期貨顯示息口不變增至8成　美匯跌穿104

美國聯儲局將於本月議息會議按兵不動機會增至近8成！有鷹王之稱的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德於網站發展文章，指出鑑於當前經濟狀況，利率在過去14個月激進加息後已處於可討論足夠限制水平的下限，又指出現時的貨幣政策較1年前更合適。



布拉德進一步指出，什麼是利率處於足夠限制區域，及是否有其他考慮因素，有關評估可能會反映在聯邦公開市場委員會（FOMC）未來的判斷。他亦指出縱使通脹升幅已放緩，可是仍屬太高水平；而通脹下降至2%的跡象，來自市場的通脹預期，而有關預期在過去2年上升，現時已回復至與2%通脹目標一致。通脹繼續降低的前景良好，卻未獲得保證，需要持續保持警惕。

另一方面於今年FOMC擁有投票權的費城聯儲銀行行長哈克，再次為本月議息會議暫停加息而發聲。他指出無疑通脹回落步伐緩慢，令人失望，但認為應該暫停加息或至少跳過加息一次。以期在下一次加息前，讓一些事情得到解決。

哈克指出利率維持現狀，可以讓貨幣政策發揮作用，帶動通脹回落至目標水平，並強調經濟前景不確定，要評估未來經濟數據以確定是否需要進一步加息。

他又指出若通脹對已提高的利率敏感度不足，當局便要有進一步加息的準備。他願意作出這樣的舉動，卻希望給予一點時間。

受到聯儲局官員言論刺激，利率期貨顯示本月當局不加息機會率升至近8成，美匯指數則跌穿104，最新報103.56。