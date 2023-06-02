新股IPO｜調查指本港新股集資排名跌至全球第五　遭印尼超越

本港IPO市場「乏人問律」，有調查指今年上半年本港IPO額不但失落全球三甲，更是低於印尼。



據《CNN》引述Dealogic數據，按集資金額衡量，印尼目前是全球第四大IPO市場，僅次於中國、美國和阿聯酋，為1995年以來首見，香港排名跌至第五。

Dealogic分析表示，今年可能是印尼IPO市場有史以來最好的一年。今年至今，印尼IPO金額達21億美元，僅略低於該國公司2022一整年所籌集的22億美元，印尼今年至少還有5件大型IPO。原因在於，該國有許多上市公司都是金屬生產商，受到去年大宗商品價格上漲所提振。印尼佔世界鎳儲量的近四分之一，僅次於原料大國澳洲，並且擁有大量的鈷和銅礦，而這三種金屬都用於製造電動汽車的電池，銅也是太陽能板的關鍵材料，鈷也是風力渦輪機所用磁鐵的重要組成部分。

印尼新年：圖為2023年1月1日，民眾在印尼雅加達欣賞煙花匯演。（Reuters）

港股市場受低估值因素影響

此外，印尼今年IPO的出色表現，與其他地方表現低迷有關。分析師指出，美國IPO市場通常是全球規模最大，但由於其過度依賴對利率敏感的科技公司，因此受到了影響。至於香港一直受到低估值和嚴格的防疫限制遺留症所影響。