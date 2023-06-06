恒大物業去年轉賺14億元人民幣　母企流動性危機不帶來重大影響

恒大物業（6666）一口氣公布2021年全年﹑2022年中期及2022年全年業績，在2022年全年更轉虧為盈，賺逾14億元（人民幣‧下同）。公司又指出會繼續停牌至另行通知。



恒大物業指出截至2021年底，擁有人應佔全年虧損3.16億元，營業收入為131.93億元，毛利為36.63億元，淨虧損3.88億元。不派場息。

公司又指出截至去年6月底的上半年，擁有人應佔利潤為5.64億元，不派中期息。期內營業收入為57.88億元，毛利潤為12.84億元，淨利潤為5.7億元。

公司表示截至去年12月底，擁有人應佔利潤為14.22億元，不派息。期內營業收入按年跌10.5%至118.09億元，毛利為27.19億元，淨利潤為14.79億元。

公司指出至去年12月底，總合約面積約為8.19億平方米，在管面積為5億平方米。

正與母企商討資金被佔用償還方案

公司指出將根據相關法律及適用協議盡力採取合理的措施向相關方追收各類應收款項，包括但不限於已經撥備減值的應收款項，及因不滿足收入確認條件而暫未計入收入的應收款項。同時正與母公司中國恒大（3333）就公司134億元被佔用資金商討償還方案，積極維護公司利益。

恒大物業表示，2022年度來自關聯方的收入約1.4億元，僅佔總收入約1.2%，控股股東流動性危機對公司整體收入基本沒有任何重大影響。