世銀調高今年全球經濟預測　中國GDP料增5.6%　看好消費和服務業

世界銀行調高今年全球經濟增長預測，受惠美國和中國等其他主要經濟體的經濟較預期更具韌性，將今年環球增長預測由一月時的1.7%調高至2.1%。對於中國的今年經濟增長預測，大幅調高1.3個百分點至5.6%，主要看好疫情後消費和服務業帶動復蘇，但今年下半年效果開始減退，而且受制於樓市低迷和出口轉弱。



不過世銀調低明年增長預測，關注息口上升的影響較預期大，強調前景相當不穩定，將明年環球增長預測調低0.3個百分點至2.4%。將中國明年經濟增長預測調低至4.6%。

世銀擔心很多國家的核心通脹到明年底仍然高過央行目標，意味累積加息多次之後，貨幣政策仍然持續緊縮。加上近期銀行業危機，令息口上升和信貸收縮，對經濟的影響越來越明顯，最壞情況可能拖累全球陷入衰退。

世銀指高息導致新興市場部份機構失去債券融資渠道。（路透社）

憂新興市場經濟受高息影響

當中，新興市場尤其令人憂慮，估計借貸成本高企，已令四分之一機構失去債券融資的渠道，大幅增加資金鏈斷裂和金融危機的風險，呼籲央行盡早和清楚表達政策方向，避免意外造成市場震盪。

對於美國，世銀將今年經濟增長預測大幅調高一倍以上至1.1%，但明年減半至0.8%。高盛相信銀行業轉趨穩定，未來一年美國陷入衰退機會由三成半降至兩成半。