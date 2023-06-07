金管局：繼續豐富離岸人民幣產品　雙櫃台鞏固本港離岸市場角色

港幣–人民幣雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制將於6月19日推出。金管局總裁余偉文表示，這是香港發展多元化人民幣計價產品的重要一步。有關措施將便利人民幣在港股市場交易中的使用，拓寬人民幣投資產品範圍，從而鞏固香港作爲主要離岸人民幣業務樞紐的角色。



他指出，金管局將繼續與香港及內地相關監管部門及市場參與者，共同推動香港離岸人民幣市場的發展，包括增加離岸人民幣流動性、豐富離岸人民幣產品種類及優化香港的金融基建。

繼續增加離岸人民幣流動性及優化基建

另外，中國銀行昨日在香港舉辦「一帶一路暨人民幣國際化論壇」，金管局副總裁陳維民表示，作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐，香港在人民幣國際化和共建一帶一路的推進過程中，充分發揮自身優勢，支援跨境貿易結算、企業投融資等各類人民幣交易。

他表示，金管局將繼續支持離岸人民幣市場發展、豐富人民幣產品、優化金融基礎設施，提升香港離岸人民幣市場競爭力，加強各方溝通聯動，共同推進支援人民幣國際化進程。

中國銀行行長劉金表示，近年人民幣國際化面臨著全球經濟形勢變化帶來的機遇和挑戰，中國銀行將繼續助力有序推進人民幣國際化，促進貿易投資便利化，在推動國際經濟合作和全球貿易投資增長中發揮更大作用。