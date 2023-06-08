羅兵咸降今年港IPO集資額預測至1700億元　惟有望位列全球三甲

本港新股集資活動持續放缓，羅兵咸永道咸下調本港今年 IPO 集資額預測，由原來的1,800億元至2,000億元削至1,500億元至1,700億元，料全年有約100家企業在港上市。



該行認為，今年上半年新股的融資規模普遍較小，主要受到全球多國通貨膨脹加劇，央行透過加息壓抑通脹，以及地緣政治等多項不利因素影響。今年上半年香港市場總集資額按年下降 14%，預計總額為170億元。

料上半年本港IPO集資額按年跌14%

羅兵咸預料 ，2023年上半年，香港共有30家新股上市，較 2022上半年增加11%；當中以工業及材料（28%）和零售、消費品及服務（25%）爲主，金融服務則佔18%。2023年上半年有兩家企業以介紹形式上市及有一家從 GEM 板轉至主板上市但未有集資的公司。

羅兵咸永道預期 ，2023年下半年在多項不穩定因素消退後，加上市場需求逐步由疫情中恢復過來，經濟發展呈現回升向好趨勢。同時受到利率上升影響，促使更多企業以IPO作為融資渠道。

該行續指，由於市況不佳，不少優秀企業的現時估值偏低，相信部分企業將會選擇透過分拆業務上市，以體現公司自身優勢和應有價值，估計分拆上市活動將於下半年及明年活躍起來。

港交所全年新股集資額有望位列三甲

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示，截至今年5月底，全球交易所 IPO 集資額排名前三分別為上交所、深交所、紐交所，同期港交所僅集資158億元，全球三甲不入。

但他相信，隨著本港投資環境逐漸穩定，新推出的《第18C章》上市機制，吸引更多特專科企在港上市，港交所全年集資額有望位列三甲。