摩根資管CIO稱目前市況憶起08年金融危機前夕　憂美經濟陷衰退

摩根資產管理投資總監Bob Michele指出，目前市況讓他記起2008年3月至6月期間，即金融危機爆發前夕那段欺騙大家的平靜局面。今昔並無二致，投資者依舊擔心美國銀行體系的穩定性。同時在兩種情況下，摩根大通均出手收購陷入困難的競爭對手，冀平息市場緊張情況。



Bob Michele指出目前市場人士認為這屬一場危機，並有政策作回應，危機亦似乎已解決，隨著3個月股市出現反彈。隨著聯儲局於過去一年大手加息，過往15年的低融資成本時代已過。摩通行政總裁戴蒙亦已多次警告，經濟存衰退風險。

在投資市場打滾40年﹑管理逾7,000億美元資產的Bob Michele指出，未來數月將是暴風雨前夕。自1980年加息周期以來，出現經濟衰退的平均時間為當局最後一次加息的13個月後，而當局剛於5月加息。他又指出聯儲局自去年3月起加息，其後出現信貸收緊﹑失業率上升及債息倒掛等情況，均是經濟放慢指標；又預料地區銀行﹑商業房地產及垃圾級別企業債券持有人，將承受最大痛苦。

Bob Michele的投資組合組合傾向保守，並為未來數季實質經濟出現收縮3至5%的情況作準備。