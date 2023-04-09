陳家強：矽谷和瑞信屬「黑天鵝事件」　相信牽連其他機構機會不大

財經事務及庫務局前局長、科大工商管理學院兼任教授陳家強今早（9日）在電台節目提到，矽谷銀行突然倒閉、瑞信銀行股價暴趺，陳家強直言很多金融問題都是因為美國瘋狂減息、加息產生，全球都是被動接招，導致出現不穩定，批評美國是「始作俑者」，不過他強調矽谷銀行和瑞信銀行屬「黑天鵝事件」。



至於全球金融市場發展，陳家強認為，經過兩年多疫情，很多地方的經濟並沒有完全恢復，俄烏戰爭亦令局勢更難預料，而在全球經濟環境低增值下，香港的增長一定緩慢。



陳家強接受港台節目《舊日的足跡》訪問時提到，美國矽谷銀行和瑞士瑞信銀行近月出現的問題，他認為矽谷銀行犯了低級錯誤，指銀行存款不能太集中以及要有足夠流動資金，同時反映美國監管問題。他續指，該銀行沒有做很多風險借貸或投資，而是投資低風險的政府債券或地產收租項目債券。息口上升得很快時，債券市值會下跌，但由於沒有足夠流動資金，當存戶取款時便需要賣債券，導致債券價值再減少和資本不足，存戶拿錢走便出現典型的銀行擠提；至於瑞信銀行，陳家強認為，該銀行過去半年出現很多問題，包括輸很多錢和被罰款，其商業模式有問題，令外界信心動搖。

批美國瘋狂減息又加息 致全球金融不穩

陳家強直言很多金融問題都是由美國產生，由以往瘋狂減息、量化寬鬆至最近瘋狂加息，全球都是被動接招，導致出現不穩定，批評美國是始作俑者。不過，他指經歷2008年金融海嘯後，各銀行的聯繫減少，相信有助減低連鎖效應，估計近期事件牽連其他機構的機會不大。

提到國際貨幣基金組織（IMF）估計，環球經濟未來5年的平均年增長率3%，是自90年代以來最低的中期增長預測，陳家強認為這是因為美國加息潮加劇全球市場不確定性，同時中美摩擦和俄烏局勢亦對全球供應鏈帶來難以預料的影響。

全球局勢不穩 香港難獨善其身

至於這會否影響香港金融市場發展？陳家強坦言：「難獨善其身」，他解釋全球低增值下，香港經濟前景增長一定較慢，相信短期內金融市場不會有大進展；旅遊經濟方面，陳家強認為，大眾的生活習慣和旅遊模式在過兩三年間有所改變，加上本地旅遊配套，如航班數量、運輸人手、酒店業等都需要時間復常，認為市場要探索新的發展點。