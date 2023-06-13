許正宇﹕推出港幣人民幣雙櫃台　為港離岸人民幣業務寫下重要一頁

財經事務及庫務局局長許正宇於網誌內指出，廣受市場關注的「港幣—人民幣雙櫃台」交易模式將於下周正式推出，讓投資者可選擇以港幣或人民幣交易同一發行人的證券，並可在港幣櫃台及人民幣櫃台間進行跨櫃台交易。這將為香港離岸人民幣業務發展寫下重要一頁。



他指出或許有人認為，「雙櫃台」模式早已在香港證券產品中（例如交易所買賣基金）推行，不算是一件新鮮事，有何值得期待？這只是把話說對了一半。港交所的確早於2010年設立機制，允許以「單幣單股」或「雙幣雙股」模式發行及交易人民幣證券。然而今天的市場環境已有所變化，人民幣無論在流通量或資金池規模等方面都已不可同日而語。香港是全球最大的離岸人民幣樞紐，全球的離岸人民幣結算業務約有75%在港進行。香港有良好的市場基礎以進一步強化離岸人民幣業務，在此時推出「雙櫃台」模式的條件亦比以往更為成熟。

積極推動人民幣證券發行及交易

正因如此，政府上任後一直積極推動人民幣證券的發行及交易，以「三步走」工作策略強化這方面的整體配套，以期更好發揮人民幣在證券市場的使用潛力。

第一步是促成監管和市場機構組成專責工作小組，就鼓勵人民幣在證券市場的使用和解決人民幣櫃台流動性問題作出深入研究。工作小組建議從優化雙櫃台股票交易機制着手，包括設立「雙櫃台莊家計劃」，透過在人民幣櫃台提供買賣雙邊報價，增加流動性，從而提升人民幣股票的價格效益，讓投資者有信心以心目中的價格買賣；同時，市場莊家亦可進行同一股票在雙幣櫃台之間的套戥交易，進而實現兩個櫃台之間價差的最小化。政府隨即展開為莊家的特定交易提供印花稅豁免的相關修例工作，並成功爭取立法會在今年1月通過有關法例，為有關莊家計劃的推出創造有利條件。

優化機制只是「配菜」，「主菜」亦要具相當吸引力——市場必須有優質的人民幣計價股票供投資者交易。因此，第二步是鼓勵上市發行人增設人民幣交易櫃台。就這方面，政府和港交所一直與上市發行人進行直接緊密的溝通，解釋雙櫃台背後的策略意義和對發行人的實質益處，同時了解他們的需要並提供所需協助。經過多方的努力，已有24間上市公司將於「雙櫃台模式」開通首日設立人民幣櫃台，大部分都是交易活躍的恒生指數成份股，佔香港市場股本證券日均總成交約四成。他們的參與為在港人民幣證券的發展投下信心一票。

最後一步，即「港幣—人民幣雙櫃台」交易模式的推出。該模式對於港股市場投資者來說絕對是「雙贏」局面。一方面，持有港股的投資者，如希望持有或增持人民幣，可直接在人民幣交易櫃台套現股票取得；另一方面，持有離岸人民幣又希望投資港股的投資者，亦無須先兌換港幣才進行交易，變相減省匯兌成本及風險。市場各方現正進行最後階段的準備工作，務求在推出時所有交易及結算活動可順利進行。

加緊籌備將人民幣櫃台納入港股通

許正宇指出推廣人民幣股票的工作不會就此停步。事實上，作為一項新的交易模式，人民幣計價的成交在初始階段佔整體市場的比例未必十分顯著。這次推出「雙櫃台模式」最主要的目標是達至平穩運行，為在港人民幣股票的發行、交易、莊家機制及結算等關鍵環節累積更多經驗，推動市場參與者為未來進一步在港發展人民幣證券業務做好準備。政府會繼續在推動離岸人民幣業務的各個層面多下功夫，包括聯同監管機構加緊籌備將人民幣櫃台納入港股通，以期早日落實有關措施，為在港人民幣股票的發行和交易帶來新的催化劑，讓香港更好地發揮國家在《十四五規劃綱要》下提出的全球離岸人民幣業務樞紐功能，助力穩慎推進人民幣國際化。