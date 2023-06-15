美國議息｜聯儲局維持利率不變　官員預估今年再加息兩次

美國聯儲局周三（6月14日）公布議息結果，在之前連續10次加息後，官員這次宣布維持利率不變，為15個月以來首次暫停加息，利率維持介乎5至5.25厘，仍為美國聯邦基金利率16年來最高，符合市場預期。但會後公布的點陣圖預示，今年底基準利率將升至5.6厘，官員們預期年底前還會再升息兩次，今年並無減息可能。



聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定。聲明 指暫停加息以便有時間評估更多信息及對貨幣政策的影響，重申通脹率仍然處於高位，委員會仍高度關注通脹風險。致力於將通脹率恢復到2%的目標。是否進一步收緊政策，將取決於經濟狀況。



最新點陣圖預計，明年底的聯邦基金利率為4.6厘，3月預料為4.3厘；預計2025年年底利率為3.4厘，3月預料為3.1厘；預計長期利率為2.5厘，與3月時預測的水平一樣。

另外，聯儲局最新預測美國今年經濟增長1% ，高於3月時預測的0.4% 。失業率為4.1%，較3月時預測低0.4個百分點。今年通脹率為3.2%，低於3月時預測的3.3％。

聯儲局下次貨幣政策會議日期是7月25日至26日。