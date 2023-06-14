美加息港銀行體系結餘累流出逾3000億元　許正宇﹕資金流出屬正常

美國聯儲局自去年５月起加息，將港美兩地息差拉闊，促使港元兌美元轉弱並觸多次及7.85弱方兌換保證。金管局按聯繫匯率制度，向市場承接港元沽盤並賣出美元，結果本港銀行體系結餘因而縮減，累計金額逾3,000億元。有立法會議員就相關情況作出質詢，財經事務及庫務局局長許正宇作出書面回應時指出，資金從港元體系流出屬正常，並符合聯匯制度設計及預期；又指出政府無意改變聯匯制度。



許正宇指出香港是國際金融和貿易中心，資金自由進出，聯匯制度是維持香港金融及貨幣穩定的重要基石。經過多年來行之有效的運作，市場對聯匯制度已有充足的理解和經驗，並且繼續對聯匯制度充滿信心。香港不需亦無意改變聯匯制度。

他指出因應美國步入加息周期，部分資金從港元體系流出屬正常市場現象，亦符合聯匯制度的設計及預期。類似情況在美國上一次於2015年至2018年的加息周期亦曾經出現。這類市場活動不會影響香港的金融及貨幣穩定。金管局會繼續持續監察市場運作，至今未發現有異常活動。

截至3月底本港銀行存款按年增1.1%

流出港元體系的資金在不少情況下只是被兌換成其他貨幣（如美元），並會繼續留在香港金融體系。事實上，香港銀行體系存款總額大致保持平穩，整體存款自去年3月底至今年3月底增長了約1.1%，而銀行體系於香港使用的貸款及墊款總額同期增長0.8%。

他指出在聯匯制度下，基本利率由金管局根據預設公式釐定，作為計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎。由於銀行一般都會透過其他渠道（如同業之間的拆借），而非按基本利率從貼現窗處理資金需要，因此港元市場息率一般主要受美元利息以及本地市場港元資金供求影響，而非基本利率。

許正宇進一步指出，銀行體系總結餘是指香港各家銀行設於金管局的結算戶口的結餘總和，主要用作與金管局及其他本地銀行之間的支付結算。結算戶口的結餘只佔銀行資產的小部分，而銀行可隨時調撥其資金至其結算戶口，因此銀行體系總結餘的水平並不影響銀行體系的正常運作。

流動性方面，香港貨幣基礎超過18,000億元，當中銀行持有的外匯基金票據及債券超過11,000億元，為銀行體系流動性提供充足的緩衝。銀行在有需要時可隨時以這些外匯基金票據及債券作為抵押品，透過金管局的即日回購交易及貼現窗，獲取港元流動資金。這些常設資金安排能協助銀行履行交收責任，並確保銀行同業支付系統運作暢順。根據金管局的持續監察，銀行都能穩妥管理其流動性，確保資金有序高效流轉。

稱聯匯制度行之有效

香港不需亦無意改變聯匯制度。香港作為國際金融和貿易中心，經濟規模細小而開放，處理大量的國際貿易、跨境直接投資和金融活動，貨幣制度穩定是重要的基礎。聯匯制度自1983年至今實施40年，經歷多次經濟和利息周期，以及多次全球性和區域性的經濟金融危機，一直行之有效。

在今年5月，國際貨幣基金組織完成就香港特別行政區的2023年第四條磋商討論，於評估報告中指出，聯匯制度仍然是維護香港宏觀經濟及金融穩定的最合適安排。多項因素（包括機制的透明度、充裕的外匯儲備、審慎的財政政策框架、穩健的金融規管與監管制度，以及經濟的靈活性等）均確保聯匯制度的公信力。