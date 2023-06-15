聯儲局6月按兵不動　未來有何動作？　DWS料再加息1次

美國聯儲局周四（15日）凌晨已公布議息會議結果，一於市場人士預期，當局6月按兵不動，卻在點陣圖預測年內會再加息2次。利率期貨預測7月加息0.25厘機會達60%。對於未來美國息口走勢，大行看法並不一致，其中有新債王之稱的Jeffery Gundlach認為，當局不再加息；DWS則維持年內聯儲局再加1次的預測。



DWS美國經濟師Christian Scherrmann指出，對聯儲局的鷹派言論感到意外，反映當局預期年內經濟增長及核心通脹較預期強勁，同時勞工市場保持韌性。縱使當局並無大幅調高2024及2025年美國經濟增長預測，卻同時指出利率會7原來預期高。

他亦指出債券投資者已不再預期聯儲局會在年內減息，並相信息率會較預期更高，高息情況會維持更長時間。該行維持聯儲局於年內再加息一次。

摩根資管﹕再加息是不合理

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，當局暫停加息屬預期之內，而當局亦預期經濟可以軟著陸。雖然聯儲局預期下半年仍會再加息，但該行認為在勞工市場放緩下，現階段加息屬不合理，又預期在高基數效益下，6月通脹會再度回落。

許長泰指出在美國經濟放緩下，偏好優質固定收益資產，以鎖定高息，並享有價格上揚及利率跌幅。股票方面則建議進一步分散投資於發達國家，因各國處於不同經濟增長及貨幣政策周期。其中日本股市正享受結構性順風。他認為投資者可以關注美國優質企業。亞洲市場方面可以留意中資股，同時市場人士正等待中央政府推更多刺激措施，將成為推動中資股關鍵。

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong指出，當局按兵不動是希望緩和加息步伐，預料今年美國不會出現經濟衰退，並隨著市場轉向反映聯儲局指引。市場人士對今年減息預期消失，預料美元將保持強勢，並考慮到潛在加息情況，認為市場會看到對價值股及周期性股票需求增加。