連續加息10次後6月暫停　聯儲局放風＋市場預期：7月或再度加息

美國聯儲局在加息10次後暫停，此前外界普遍預測，聯邦公開市場委員會（FOMC）投票維持利率不變，但也看到保留7月再加息的空間。局方「跳過」今次加息，是讓決策者有更多時間對美國經濟評估。



聯儲局6月14日公布議息結果，在連續10次加息後，宣布維持利率不變，為15個月以來首次暫停加息，維持5厘至5.25厘的區間；這仍是美國聯邦基金利率16年來最高，符合市場預期。

惟會後公布的點陣圖預示，今年底基準利率將升至5.6厘，較現時水平高50個基點。官員們預期年底前還會再加息2次，今年並無減息可能。市場估計，7月會議將再次加息。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）在會後於記者會上稱，緊縮政策的影響尚未全部顯現，幾乎所有儲局官員都預期，進一步多次加息是適當的行動，今年不適合減息。他又稱，未為7月舉行的議息會議作出任何方向性決定或指引。

這種說法從高盛（Goldman Sachs）經濟學家最近給客戶的報告內容已看到端倪。高盛稱儲局高層已釋出訊息，認為暫停加息是謹慎的做法，因已加息的滯後效應以及銀行信貸收緊所造成影響2個因素帶來的不確定性，增加意外過度緊縮的風險。

儘管通脹率仍高於局方2%的長遠目標，但近月來有所放緩，導致一些FOMC成員呼籲暫停加息。

聯儲局理事傑斐遜（Philip Jefferson）5月底說：「在即將召開的會議跳過一次加息，將讓FOMC能看到更多數據，再決定額外緊縮政策的程度。」將升任聯儲局副主席的他指出，這樣的做法「不應被解讀為我們已達到這（加息）週期的最高利率」。

外界認為是次議息結果反映儲局仍維持鷹派立場。不過有「新債王」之稱的基金經理岡拉克（Jeffery Gundlach）卻認為，當局不會在短期內再加息。

岡拉克稱儲局在言辭上屬鷹派，行動上卻並不如此，又指出看到一種趨勢認為當局不會再加息。從最近勞動數據表明，經濟並非如其他人般預期強勁。其中工作崗位增加，可是工作時間卻顯著減少，最新公布的製造業採購經理指數亦出現嚴重萎縮。

他又指出目前聯儲局身處的位置不俗，但有過度緊縮的情況。