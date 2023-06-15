歐央行加息0.25厘　符市場預期　歐元兌美元上揚

歐央行一如市場人士預期，加息0.25厘至過去22年以來高位，又明言歐元區通脹已目回落，可是通脹水平仍偏高兼持續太長時間。管理委員會為確保通脹將回落至2%的中期目標，決定加息。



歐央行指出今次加息決定，是希望透過有足夠的限制性將通脹增幅拉低至2%，並將此物價水平延長。未來歐央行會視乎數據，以採取合適措施。

歐央行指出，從6月21日起，再融資操作利率﹑邊際借貸便利﹑存款利率將分別增至4厘﹑4.25厘及3.5厘。

降今年歐元區經濟預測

歐央行指出今次加息反映出管理委員會對未來通脤最新看法﹑核心通脹的動力，以及貨幣政策的傳遞能力。歐央行預測在2023年歐元區通脹為5.4%，明年為3%，至2025年進一步回落至2.2%。從核心通脹的指標顯示，物價壓力仍然強勁，因此歐央行將撇除能源及食品的通脹2023年預測為5.1%，明年為3%，2025年為2.3%。

歐央行又指出將今年歐元區的經濟展望下調，預測今年歐元區經濟增長0.9%，明年及2025年分別增長1.5%及1.6%。

歐央行指出加息導致歐元區金融條件轉趨緊縮，借貸成本上升及信貸增長放慢，有助通脹增速回落。

歐央行公布議息結果後，歐元兌美元上揚，最新報1.0869，升0.33%。