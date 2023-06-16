日央行公布議息結果　維持現行負0.1厘　YCC操作區間不變

日本央行公布議息結果，一如市場人士預期，維持現行負0.1厘利率。同時指出透過孳息曲線控制（YCC），將債息維持在正負0.5厘之間。

日本央行公布議息結果後，日圓曾回軟，最新報140.33。

日本央行指出，會繼續向市場購入10年期國債，將該年國債孳息率維持在接近零水平。同時繼續容許10年國債孳息每日上下波幅區間，為正負0.5厘。當國債孳息率處於0.5厘，會從市場買債，除非市場並無競標遞交。為促使孳息曲線維持前述市場操作指引，日本央行會進行大規模買債。

日本經濟正回升

日本央行指出，縱使受到商品價格高企等因素影響，當地經濟正回升。雖然外圍經濟復蘇步伐緩慢，出口及工業生產受到海外國家經濟發展影響，但是企業盈利仍處於高水平，亦看到商業固定投資溫和增長。同時日本就業與收入水平正溫和改善。縱使物價上升，惟私人消費亦見溫和增長。

央行又指出，當地房地產投資相對疲弱，公共投資則溫和增長。雖然有部份企業金融狀況仍較弱，可是整體金融條件屬支持性。

物價方面，日本央行指出，受到政府採取經濟措施降能源價格回落，當地物價升幅較早前放緩，可是受到入口價格上揚影響，當地物價指數升幅約3.5%。因此通脹預期目前未見太大變化。

稱有需要時會再推出寬鬆措施

由於日本國內及海外經濟前景及金融市場存有不確定性，日本央行決定耐心地採取貨幣寬鬆措施，以期推動通脹可以達到2%目標水平。同時指出會繼續採取質化與量化寬鬆措施，以及實施YCC，務求物價能在較長時間保持穩定及達到目標水平。當局會繼續擴張貨幣基礎直至通脤高於2%並出現漸趨穩定情況。當局會繼續保持融資穩定，若有需要時再推出額外寬鬆措施。