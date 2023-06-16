渣打瑞銀美銀三行齊降今年內地經濟增長預測　渣打料人行下季降準

渣打下調今年內地經濟增長預測，由5.8%降至5.4%，因4﹑5月經濟數據較預期疲弱，但維持內地經濟在第3及第4季增長分別為5.5%及5.9%預測，預料消費者信心會改善，且樓市對經濟的拖累會減輕。



渣打認為當局採取大規模的可能性很低，因有利的基數效應有助經濟達到全年5%增長的官方目標。

渣打相信人民銀行會在今年第3季及明年首季，各下調存款準備金額一次，每次幅度為0.25厘。政府可以進一步放寬樓市調控措施，維持財政刺激，透過增加政策性銀行貸款支持基礎設施投資成長，繼續努力改善商業環境以增強私人企業信心。

瑞銀料今年內地經濟增長5.2%

另一大行瑞銀亦削減今年內地經濟增長預測，原來預測內地增長5.7%降至5.2%，又將明年內地經濟增長由5.2%降至5%，認為經濟疲軟態度將延續至2024年。

瑞銀解釋內地樓市反彈力度減弱，及消費復蘇失去動力，又預期內地有可能下月底推出更多刺激經濟措施。

美銀料年底前LPR累減25個基點

美銀亦將今﹑明兩年內地經濟增長預測分別下調至5.7%及5.2%，反映該行對內地家庭消費及投資持更保守看法，同昤出口在短期內進一步放緩，導致全年出口出現溫和收縮。

美銀指出內地通脹從今年第三季起逐步回升，預料今，明兩年當地通脹分別平均為0.8%及2.2%，此前預測分別為1.7%及2.6%。該行又預期在未來數季PPI仍會是負數，導致年度數據疲軟，預料今﹑明兩年PPI為負2.1%及升1%。

美銀又預期中央政府在短期內推出政策放寬措施，並預期各項措施會分開推出，包括在年底前累計降低貸款市場報價利率（LPR）25個基點，削減按揭利率或降低置業首期，推出對新能源車等更多與消費支持措施。該行相信縱使有關措施難以扭轉增長放緩趨勢，卻可以防止顯著下滑。