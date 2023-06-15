路透：中國經濟低迷致收入下滑　工廠罷工情形創7年新高

據路透社報道，受經濟疲軟加上出口訂單持續下滑影響，中國工廠工人們的收入連帶下降，多地陸續傳出罷工。近日，一份由香港非營利組織中國勞工通訊（CLB）所做的調查指出，今年前5個月，中國工人罷工情形創近7年新高。



報道指，由於經濟低迷，加上歐美等消費終端市場削減訂單等，中國今年5月的出口大幅下滑，令本就不振的經濟雪上加霜。在這樣的背景下，部分工廠選擇關閉，減工資甚至是將工人們資遣，導致勞資糾紛亦大幅增加。CLB研究員周艾登（Aidan Chau）表示，上述情形將持續，而企業主只想透過簡單的裁員，以削減成本。

通過社交網站披露以及主動聯繫工會、工廠，CLB統計到，今年前5個月，中國已經發生逾140次罷工，不少發生在中國製造業重鎮廣東省及長三角地區，涉及服飾、製鞋、印刷電路板等各類型工廠。而數據為過去7年來同期最高，上一次的高峰是在2016年，當時前5個月共有至少313場罷工。

報道又引述CLB提供的一段影片顯示，近期，一間深圳的體育服飾工廠出現數十名女性員工被資遣，該片最早在5月24日被發布到抖音，並且配上「老闆賄賂執法人員，並騙取工人的錢」。而另一段發布於5月26日的影片則顯示，深圳一間電纜工廠有多名工人站到頂樓，高舉「老闆欠我們錢」；上周還有一段片段顯示同家公司的勞工正與法務人員談判。

有工運相關人士指出，中國的製造業存在大量的農民工，可是當中許多人簽訂的是臨時性或非正式僱用的合約，如此一來，當工廠想要壓低成本時，這些工人就容易面臨無常加班、減薪或未經正當程序的裁員。經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰則認為，企業藉由減薪和裁員應對產能過剩，但這些手段不但不利於經濟成長，更可能成為不穩定的根源。