IMF籲歐央行繼續加息　壓抑通脹　歐元區國家應削赤助ECB一把

國際貨幣基金會（IMF）指出，歐洲央行繼續加息以壓低通脹，歐元區各國政府應削減預算赤字以助其一臂之力，並為未來創造財政喘息空間。



IMF對歐元區20國經濟定期評估中表指出，各國政府應迅速就歐元區財政及債務規則的改革達成一致協議，而有關規則是歐元價值的基礎，目前正就擬改革的規則正進行磋商。

IMF向歐元區內各國財長及歐洲央行的報告指出，貨幣政策惟須繼續收緊，以便及時將通脹率壓低至目標水平，促使歐元區政府通過削減開支以協助歐央行。因為在金融條件不斷收緊情況下，今﹑明兩年歐元區經濟可仔保持溫和增長。

IMF又指出歐元區內各國應繼續整頓財政，以緩解通脹壓力及重建財政空間；以及呼籲完成歐元區財政規則改革，認為可以支持長期的財政可持續性。

歐元區5月HICP按月持平符預期

歐盟統計局公布上月歐元區消費者物價調和指數（HICP）按月持平，按年升幅為6.1%，兩者均符預期。

能源價格一直以來都是通脹的主要推動力，但5月能源價格的貢獻為負0.09個點，主要推動力來自食品和煙酒成本，為總值貢獻2.54個點。第二大貢獻者為服務價格上漲，貢獻2.15點，工業品貢獻1.51點。