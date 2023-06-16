日央行維持超寬鬆政策　日圓見7個月低　專家料觸碰約5.4算水平

日圓近日持續走軟，兌美元低見141.28，創下逾半年低。市場原憧憬日央行今日﹙16日﹚會調整貨幣政策帶動圓匯。可惜該央行按兵不動，維持超寬鬆政策不變，圓匯受壓。分析指日圓現時處疲弱狀態，料觸碰到144水平（每百日圓兌約5.4港元）。



日本在周五 (26 日) 公布，視為全國 CPI 領先指標的東京核心 CPI （排除生鮮食品），５月按年增 3.2%。

日本通脹升溫，部份市場人士估計，已為央行調整貨幣政策提供條件，但恒生銀行首席市場策略員溫灼培則認為，日本央行維持貨幣政策維持不變是預期之内。

日圓現時處於疲弱狀態，兌美元見逾７個月低。﹙资料圖片﹚

日央行︰趨勢通脹與基本通脹存落差

他指出，日央行倘收緊貨幣政策，會在通脹的變化上給予市場啓示，但現在該央行仍未能確定國期通脹會否高過目標2%水平，令市場失望。

事實上，日本央行總裁植田和男明言，設定2%通脹目標有助理解政策，但需要更多時間才能達成央行的2%通脹目標，而趨勢通脹和基本通脹之間存在落差，通脹預期是可持續、穩定地實現2%通脹的最重要指標。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培料日圓觸碰144水平。﹙资料圖片﹚

料日圓觸碰144水平

在日央行保守態度下，日元今日匯價隨即跌到141.28（每百日圓兌約5.5港元）。

對於日元的走勢，溫灼培認爲，主要經濟體中，歐、美、英央行均表示繼續加息，只有日央維持超寬鬆政策，對日元匯價相當不利，他預測日元有機會嘗試觸碰到144左右水平，即每百日圓兌約5.4港元。