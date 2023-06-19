大行接連降內地今年經濟增長預測　高盛削內地增長至5.4%

內地最新公布的經濟數據未如預期，多間大行先後降低今年內地經濟增長預測。高盛發表最新報告，將內地今年經濟增長預測由6%降至45.4%，明年預測4.6%降至4.5%，與不利因素持續及政府對應措施有限有關。



該行又預期人民銀行將於今年第3季降準，並在今年4季再次降低逆回購利率10個基點。

高盛將今年第2季內地經濟增長預測，由4.9%降至1%，惟將今年第3季增長預測由5.3%升至6.5%。

高盛料人行明日降LPR利率

該行亦降低人民幣匯率預測，預料人民幣匯率持續偏軟，惟預期在增長疲弱情況下政府會推出刺激經濟措施，其中逆回購及中期借貸便利利率（LPR）下降，可能是額外刺激政策的開始，預料人行會在明日（20日）降低LPR利率。

高盛指出內地4﹑5月經濟數據疲弱，疊加人行「高調的貨幣政策寬鬆措施」會導致中美利差擴大，有關綜合因素或令到人民幣持續受壓。該行預料未來3個月美元兌人民幣匯價為7.2，6個月為7.1﹑12個月為6.9，此前預測分別為7.1﹑7及6.8。

野村降今﹑明兩年內地經濟增長至5.1%及3.9%。

渣打瑞銀及美銀降內地經濟增長預測

渣打﹑瑞銀及美銀分別降低今年內地經濟增長預測至5.4%﹑5.2%及5.7%。渣打預料人民會在今年第3季及明年第1季降準25點子；美銀則預料至今年底前LPR利率累減25點子。