首五月銀行詐騙投訴信用卡佔75%　金管局推33招望今年內全落實

今年首5個月，金管局收到與詐騙相關的銀行投訴中，約75%是與信用卡未經授權交易有關，較去年全年上升5個百分點，其餘25%主要包括即時通訊釣魚訊息、求職騙案及投資騙案等。有見及此，金管局聯同銀行推出多項措施，包括提升信用卡用戶保障新五招及負責任借貸四招，連同早前七招防盜共33項，當中包括信用卡代幣化及實體卡不顯示卡號。



金管局副總裁歐毓麟表示，33項措施中不涉及銀行系統改變的，目標為讓銀行在6月底前推出，涉及系統改變的目標今年內推出。



鼓勵信用卡代幣化及實體信用卡不顯示卡號

關於提升信用卡用戶保障33招，主要包括四方面分別是客戶自主性，銀行對客戶的支援、溝通及教育，未經授權交易處理及安全，以及負責任借貸。當中的新五招，其一為客戶就較高風險持卡交易收到通知。其二為交易通知更清晰，以便客戶識別可疑交易並立刻採取行動。其三為向客戶提供SMS一次性密碼以外的替代認證方法。其四為加強監控欺詐交易，並與客戶就懷疑詐騙交易作額外確認。其五為推動透過網上銀行檢索卡資料，及卡資料代碼化以加強信用卡安全。

在負責任借貸四招方面，其一為令客戶了解不同償還卡數方式的財務影響，以作合適的還款安排。其二為讓客戶知悉信用卡消費已接近信用額度上限，並有機會在再消費後出現超逾信用額及消費。其三為鼓勵卡數有可能變成長期債務的客戶改善還款狀況，並提供方案以供參考。其四為更清晰披露現金透支交易利息的入賬安排，以便客戶更容易安排還款。