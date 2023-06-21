貝萊德稱外資沽中資股　轉追捧日股　惟日企須推動創新以吸新資金

日本股市表現強勁，年內日經指數累升28%，並且獲場得外資追捧。據《日經新聞》報道，貝萊德（Blackrock）行政總裁Larry Fink接受訪問時指出，投資者因擔心內地經濟復蘇力度疲弱，並憂慮長線經濟增長前景，因此將資金從中資股調配至日本股市。



Larry Fink指出地緣政治風險﹑憂慮內地長線經濟放緩﹑是帶動資金從內地轉往日本，亦看到部份國際投資正沽售內中資股。為保持在亞洲市場覆蓋，國際投資者選擇投資日本。

他指出投資者原先對內地重新開放充滿期望，可是投資者樂觀情緒正減退，同時內地消費者購買力恢復步伐未如預期。

不過他並非完全看好日股前景，貝萊德亦對日股維持「減持」評級，明言判斷升勢能否持續屬言之尚早，若只有國際投資者當地股市升勢難以持久。目前大部份日本投資者均靜觀其變，期望明年日本投資免稅計劃可擴闊個人投資者基礎。

市場人士正關注日本央行何時調整貨幣政策。Larry Fink指出若日本央行改變貨幣政策，將日本股市將拋售，惟高息有利銀行股。

他又指出由於日股回報偏低，所以大部份外資會避開投資日股，因此日本企業須要推動更多創新才可以引入新資金。只有更多創新﹑更多資源投資研發，日本才能成為未來發展新科技國家之一。