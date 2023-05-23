美銀看淡日圓　料第三季兌港元處5.45水平　籲投資者沽Yen買日股

日圓兌美元近期反覆向下，今日更一度迫近139水平。大行美銀亦看淡日圓前景，預料在今年第三季將下試143，即每百日圓兌港元處於5.45。



美銀看淡日圓與日本外資直接投資（FDI）持續赤字，同時日圓套息交易不斷增加，因此今年的投資策略是沽日圓﹑買日股。

在今年首季日本經常賬錄得2.5萬億盈餘，可是FDI赤字卻達到4.2萬億日圓。即使次季經常賬進一步改善，盈餘亦難會顯著增加。另一方面日本企業積極在海外進行併購，預料未來數月FDI赤字將會持續。

美銀指出日本FDI赤字與日本人口結構限制當地經濟增長幅度，並落後於其他經濟體，促使企業擴展海外業務。同時日本央行實施寬鬆貨幣政策，降低日本企業融資成本，有助企業擴大資產負債表。日本企業亦需要有效運用現金以改善股本回報率及市賬率，配合企業管治改革。

日本股市近期表現強勢，不少內地投資者對在內地發行的日經ETF感興趣。（路透社）

日股強勢曾收復31000點

隨著日圓貶值，觸發海外資金持續流入日本股市，內地投資者近期對日經ETF投入不少資金。以及獲得股神巴菲特加持，均為日股帶來上升動力。日經指數更曾收復31000點，再創自1990年8月以來新高。

除卻美銀指出可以考慮投資日股外，摩通亦看好日股前景，預料明年日股可以上試35000至36000點。另一大行三井住友亦認為，日本長期基本面好轉，預料日股升勢可以持續，美資基金Capstone更表示，在日本投資會是其於亞洲區投資規模最大。

富達指出，環球投資組合普遍低配日本市場並已持續一段時間，與投資者對當地市場誤解有關。自2012年起當地經濟低調地穩步復蘇，企業盈利能力及資本回報出現結構性改善，可是有關情況仍受到市場人士忽視，不少日股特別是中小型股票均被低估。該行認為在企業盈利及資本回報顯著改善下，為投資者掌握市場轉型的時機。

不過野村看法相對審慎，擔心市場過熱之餘，亦指投資者正思考股市升勢能否持續。