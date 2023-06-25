長實據報接觸滙豐　洽購鴨脷洲超級豪宅「凱玥」貸款權益

內房面對債務風暴，旗下資產去向惹關注。據內媒報道，正在推進境外債務重組事宜的合景泰富（1813）和龍光集團（3380），兩間公司在港島南鴨脷洲合作開發的超級豪宅樓盤凱玥（The Corniche），因債權問題，獲長實﹙1113﹚「青睞」。

《第一財經》報道引述知情人士稱，長實已與滙豐﹙0005﹚接觸，希望接手合景泰富與龍光合夥開發的「凱玥」項目相應債權，該筆債權是由滙豐、渣打﹙2888﹚等銀團所持有的約102億元抵押貸款。

龍光與合景泰富相關人士均向第一財經表示，「凱玥」的債權亦在兩家公司計畫重組的範疇之內，如果此刻該債權被銀團轉讓給長實，兩間公司擔心長實會反對債務重組，逼迫專案走上拍賣轉讓之路，最終導致專案易主。

長實對相關報道暫未有回應。

曾傳銀行擬出售貸款權益

《彭博》6月初報道指，龍光集團與合景泰富就「凱玥」項目於2021年向滙豐、渣打及工銀亞洲等取得的102億元3年期銀團項目貸款，但兩間公司因面臨債務問題，凱玥或淪為資產接管的主要目標，並獲潛在買家洽購。《彭博》當時引述知情人士稱，該筆貸款的代理行大華銀行，已收到該筆貸款的收購意向，將於當月12日與擬收購貸款大部分權益的一個潛在買家磋商，惟未有透露買家身份。

不過，其後又有市場消息指出，大部分貸款銀行認為，「凱玥」屬於優質的高端項目，未考慮出售貸款權益。而據接近銀團人士亦指，銀團亦沒有要求發展商提前還款，項目運作及還款正常。

「凱玥」已開售 合共提供295個單位

資料顯示，龍光與合景泰富於2017年2月斥168.56億元投得「凱玥」所在的鴨脷洲利南道臨海地，每方呎樓面地價22,118元，兩間公司各自持有項目一半股權。

事隔逾5年的發展，「凱玥」已建成6座住宅大樓，合共提供295個單位，標準分層提供3房2套至4房4套間隔，另設頂層複式、大平層及平台花園等特色戶型，實用面積1,340至9,663平方呎。

凱玥今年1月突擊公布首張銷售安排，標售4伙四房大宅後，至今累沽3伙，最新一宗為4月底，獲買家以約1.85億元購入一個4房戶，呎價逾5萬元，成交價及呎價均創該項目新高。