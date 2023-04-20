凱玥4房大宅下周一招標　KENNEDY 38加推35伙、折實651萬起

由龍光集團（3380）與合景泰富（1813）合作的鴨脷洲凱玥上載新一張銷售安排，落實下周一（24日）招標推售一伙，為第3座23樓B室，實用面積為3,635平方呎，屬四房間隔，招標僅一小時，為當日上午10時至11時。

凱玥由6座組成，提供295伙，項目自今年1月推出首張銷售安排後，至今累售兩伙，套現近3.5億元。

堅尼地城KENNEDY 38加推35伙 周日賣6伙

至於貨尾方面，由新地（0016）、會德豐地產及恒地（0012）合作的堅尼地城KENNEDY 38 上載全新7號價單，涉及35伙，折實入場價由651.42萬元起。

上述35伙涵蓋開放式至一房間隔，其中開放式佔9伙，其餘一房佔26伙，實用面積由229至292平方呎，扣除最多10%折扣後，折實售價651.42萬至963.09萬元，折實呎價約25,055元至35,004元。

並落實本周日（23日）以先到先得方式發售上述第7號價單的6伙一房，面積271及292平方呎，折實售價由791.55萬元至948.6萬元。其中，最貴一伙屬2樓L室，實用面積271平方呎連平台，折實售價948.6萬元，折實呎價約35,004元。