港交所姚嘉仁︰雙櫃台模式為促進香港人民幣生態圈重要一環

港幣—人民幣雙櫃台已於6月19日推出，港交所（0388）聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁出席港交所「播客」頻道HKEXVoice時指出，市場對雙櫃台模式反應正面，港交所正忙於處理大量發行人和莊家申請，又表示港交所希望繼續擴展雙櫃台模式，歡迎更多發行人加入。



「港幣-人民幣雙櫃台模式」的特別之處是雙櫃台莊家機制。這個機制下的雙櫃台莊家將為合資格證券的人民幣櫃台提供買賣雙邊報價，為人民幣櫃台提供持續流動性、連接港幣和人民幣櫃台之間的流動性和收窄兩個櫃台之間的價格差異。他指出隨著人民幣在國際上的使用增加，希望新模式有助於為國際投資者提供更多的交易貨幣選擇，亦有利發行人和投資者利用好正在迅速增長的人民幣資金池。港交所鼓勵市場人士更廣泛地使用人民幣買賣在港上市的股票，把握人民幣將為市場所帶來的新機遇。

姚嘉仁表示團隊目前專注於確保雙櫃台模式和莊家機制初期運作順暢，為市場提供一個可靠的平台，奠定穩健基礎讓所有市場參與者能夠更好地參與。相信這個模式的引入將進一步豐富香港的人民幣産品生態圈，有助深化人民幣的離岸資金池。雙櫃台模式的流動性和規模增長當然需要一些時間，但都非常期待這個新機遇。

姚嘉仁對中國證監會副主席方星海的支持有關措施感到高興。未來港股通增加人民幣股票交易櫃台將吸引更多內地投資者通過互聯互通機制參與香港市場，使用人民幣買賣香港股票。雙櫃台模式的推出將有助於擴大和深化香港人民幣市場的流動性，為後續內地投資者通過港股通買賣以人民幣定價的證券做好前期準備工作。這個模式未來有望促進人民幣資本在香港和內地市場間的跨境流動。

將繼續優化互聯互通機制

他亦指出「港幣-人民幣雙櫃台模式」是促進香港人民幣生態圈發展的重要一環，而這個生態圈亦包括讓投資者通過互聯互通機制參與內地A股市場、透過債券通買賣人民幣債券以及香港交易所市場上多元化的人民幣產品。以上舉措都是推動人民幣國際化進程的重要組成部分，有助鞏固香港作為全球離岸人民幣樞紐的地位。下一步，港交所會研究增加提供港幣櫃台及人民幣櫃台的證券的數目及將人民幣櫃台納入南向港股通。

他又指出港交所最近容許符合條件的在香港主要上市的外國公司股票納入港股通，為這些上市公司提供了吸引眾多內地投資者的機會。在雙櫃台模式下，未來內地投資者可以使用人民幣直接買賣這些外國公司的股票，從而提升香港市場的吸引力。將繼續完善香港的人民幣生態圈、優化互聯互通機制，提升香港雙櫃台模式下的股票以至香港整個市場的流動性。下一步，會推出中國國債期貨，繼續優化香港人民幣產品的生態圈。