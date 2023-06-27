本港5月出口跌幅擴至15.6%　進口跌16.7%　均遜預期

政府統計處今日（27日）公布，今年5月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌15.6%和16.7%，均遜於預期。出口貨值連跌13個月，進口貨值連跌11個月。



繼今年4月份錄得13%的按年跌幅後，今年5月份商品整體出口貨值為3,276億元，按年下跌15.6%。進口貨值方面，今年5月份商品進口貨值為3,540億元，按年下跌16.7%。今年5月份錄得有形貿易逆差264億元，相等於商品進口貨值的7.5%。

今年5月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌18.2%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌38.4%）、印度（跌30.7%）、菲律賓（跌29.6%）、日本（跌26.4%）、台灣（跌24.7%）和中國內地（跌17.5%）。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌32.9%）和美國（跌17.7%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌46.4%）、新加坡（跌34.8%）、越南（跌29.1%）、馬來西亞（跌28.5%）、泰國（跌26.3%）和內地（跌10.3%）。

政府：內地經濟增長加快或抵消部分負面影響

政府發言人表示，在外圍環境疲弱下，今年5月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，先進經濟體疲弱，將繼續對香港出口構成挑戰，儘管內地經濟增長加快應可抵銷一些負面影響。