香港出口連跌5個月造成壓力　陳茂波：經濟增長靠消費和旅遊輸出

財政司司長陳茂波今早（25日）接受電台訪問，表示香港的出口因外圍地緣政治因素影響而連跌五個月，造成一定壓力，惟消費恢復至疫情前水平，當中零售和餐飲更恢復至疫情前的9成，形容「市面暢旺」，強調全年經濟增長依靠消費和旅遊服務輸出，能否達到3.5%至5.5%的經濟增長預測，則視乎外圍經濟環境。



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陳茂波：香港經濟增長靠消費及旅遊帶動

陳茂波表示，本港經濟增長出口、投資、及消費的三頭馬車中，出口在下半年面對的挑戰仍然較大，受地緣政治、歐洲經濟差和美國加息影響，指今年出口仍持續下跌5個月，其中4月出口下跌一成六。不過他指消費有所反彈，他舉例指，4月入境旅客達290萬人次，恢復至疫情前的5成；零售和餐飲更恢復至疫情前的9成，形容「市面暢旺」，預料全年經濟增長仍要依靠消費及旅遊帶動。

不過陳茂波強調，香港作為小型的開放經濟體，容易受到外圍環境影響，如果外圍環境差，即使推出消費劵，能夠保住的消費力有限，達到全年經濟增長3.5%至5.5%的目標會有困難。

疫情打擊港競爭力 靠搶人才、企業穩地位？

提到本港在國際管理發展學院發表的《2023年世界競爭力年報》中，排名下跌兩位至世界第七位，陳茂波認為這是受疫情打擊，他指新一屆政府已調整抗疫政策，年初通關後亦積極投資、搶人才、搶企業，帶動新產業來港，透過引進重點企業的政策，相信有助加快醫療科技和人工智能等產業發展，他又透露各項人才計劃已收到約8.4萬份申請，批出約5萬份。

綠色金融發展方面，陳茂波表示香港是亞洲第一，他指香港除了發行量大，亦制定市場標準，更以科技貨幣化發綠債，又指本地有很多綠色科技公司，認為可將兩者結合，做好全球綠色科技和金融中心的定位，相信可以同時帶動新產業。他又指，傳統的金融產業仍有變通空間，除了做好上市和資產管理外，亦要金融創新。他又提到經濟發展重心東移是大勢所趨，內地投資回報率在全球仍然是最好，香港作為資金進入內地必經跳板，必定能夠受惠。

被問及上海於今年前5個月的進出口總值1.74萬億元人民幣，創歷史新高，香港可如何追落後？陳茂波解釋指，上海去年因疫情而封城，進出口值大減，相較之下容易創新高，加上上海面向產業基礎較強的長三角，香港則是面對珠三角，兩者定位不同。