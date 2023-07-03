政府稱5月零售銷貨價值按年升18.4%至345億元　鐘錶珠寶銷售飆52%

政府公布5月本港零售業總銷貨價值的臨時估計為345億元，按升18.4%。今年4月的零售業總銷貨價值的修訂估計按升14.9%。與2022年同期比較，今年首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升21%。



政府指出5月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年下跌3.7%。今年4月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月下跌13.2%。與2022年同期比較，今年首5個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌6.6%。

扣除其間價格變動後，5月零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升16.5%。今年4月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2022年同月上升13.1%。與去年同期比較，今年首5個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升19.2%。

藥妝及汽車銷售額按年升逾5成

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年5月與去年5月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升51.8%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升16.1%）；服裝（上升38.5%）；百貨公司貨品（上升9.9%）；食品、酒類飲品及煙草（上升4.4%）；藥物及化妝品（上升51.5%）；汽車及汽車零件（上升54.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升17.9%）；中藥（上升35.1%）；書報、文具及禮品（上升17.9%）；以及眼鏡店（上升16.4%）。

另一方面，今年5月與2022年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌0.2%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌5.6%）；燃料（下跌13.7%）；以及傢具及固定裝置（下跌8.6%）。

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業復蘇及消費氣氛正面，零售業總銷貨價值在5月按年繼續明顯上升。發言人指出零售業於未來數月應繼續改善。隨着運輸和接待能力進一步擴張，訪港旅客數目應繼續增加。勞工市場情況改善和第二期消費券的發放，加上政府和業界的努力推動，將繼續為本地消費需求帶來支持。