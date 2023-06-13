輸入外勞｜基層工種准入外勞　涉侍應零售　勞工界憂阻釋放勞動力

政府宣布改善現有的補充勞工計劃，並改名為「補充勞工優化計劃」，計劃下原有26個職位一般不得輸入外勞，這項限制會「冬眠」至少兩年，料於今年第三季推行。有勞顧會勞方委員批評，相關放寬涉及的都是基層、低技術工種，認為將對本地就業帶來巨大影響，窒礙釋放青年、中年心及婦女勞動力。



▼6月13日 政府公布輸入勞工特別計劃▼



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勞聯譚金蓮：係有人唔用，唔係有工無人

勞聯副主席、勞顧會勞方委員譚金蓮指，計劃下一般不得輸入外勞的26個工種都是基層、非技術的工種，料相關放寬會對本地就業帶來巨大影響，特別是窒礙釋放婦女勞動力，也會影響中年人轉職。

她續指，她近來已聽聞有婦女反映求職變得困難，「係有人唔用，唔係有工無人。」她批評當局直接放寬26個工種可輸入外勞，或令婦女未來就業更困難，認為當局在未「開門」前，就應多做就業配對及支援工作，如鼓勵僱主將一份全職拆成不同更份，配合婦女可工作的時間，或給予交通津貼，令婦女願意到一些離家較遠的地方工作。

譚金蓮表明，理解補充勞工計劃早在1996年開始執行，建基於90年代背景，未必適用於疫後新常態，她直言歡迎在勞顧會內進行檢討，惟現時政府所用的手法並不正確，「但你要檢討，唔該你都返嚟勞顧會協商咗先公布。仲要搞晒26個工種、開晒2年，你咁樣唔係嚟諮詢、協商、遊說，係你開咗支票，嚟睇下我可唔可以兌現到。」

工聯會林偉江：一直擔心外勞會擴展至不同行業

另一位勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江也提到，現時青年及婦女的勞動力未充分釋放，「到時佢地想搵工，搵唔搵到呢？」

林偉江亦表示，一直擔心外勞會擴展至不同行業，原規定一般不可申請輸入外勞的26個工種，正正是涉及多個行業，「我哋都擔心，𠵱家咪從安老、護老、建造同運輸，擴闊到其他行業。」他亦認為，當局應先與勞顧會商討，「係咪一下子26個工種同一時間兩年都唔使考慮，係咪可以同我哋傾下先呢？」

他都留意到，當局提到改善諮詢勞顧會的工作流程，包括會將勞顧會審閱每批申請的時間由現時的七個工作天，縮短至四個工作天。林偉江認為，行政程序有不少都由勞工處跟進，當局需就很多細節與勞顧會溝通。

▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼

