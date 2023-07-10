私銀客偏好高息定存　瑞銀推新收費框架鼓勵投資

港股投資市場表現不濟，受美加息周期推動的港銀高息定存尤顯其吸引力，連高資產私銀客戶也寧願將資金做定存收息，再觀望市況。有市場消息稱，瑞銀私銀客戶早前主要敍造定存收息，最近收到銀行溫馨提示，假如其逾200萬美元資產沒有相符的投資持倉，每半年覆檢時可能被收取5,000美元「關係費」，該規定於7月生效。



瑞銀表示，該行早於今年1月通知所有客戶有新收費框架，並將於7月生效。瑞銀的關係費附有豁免條件，包括作全權委托投資及顧問服務、投資基金，結構產品等，都屬於豁免範圍，而且這些都不是風險型投資。在考慮豁免條件下，真正受影響的客戶只屬少數。而推新收費附豁免條件，目的主要是鼓勵客戶投資。

有私銀界人士指出，對資產低於門檻或不活躍的客戶收費非新鮮事，惟多數如信用卡年費般可豁免。然而，隨着資金成本遞增，聘請客戶經理服務貴客的行政開支也高昂，客戶即使有錢，若屬投資不動戶，對行方收益並無幫助。

資產低於200萬美元被收「關係費」

據悉，目前私銀市場上，瑞信對資產低於投資門檻（200萬美元）的客戶，一直有收取每年5,000美元「關係費」，而對符合門檻的客戶，就算「坐住」資金或只做定存，都不收取費用。

瑞銀香港發言人對有關收費查詢不作評論，瑞信及瑞士寶盛對有關事宜同樣不予置評。